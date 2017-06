Vertrek van Thomas Foket bij AA Gent in de maak: afscheid genomen van ploegmaats, intussen geland bij mogelijk nieuwe club

De kans is groot dat de 22-jarige Foket naar Atalanta Bergamo verhuist, de club die vorig seizoen op een knappe vierde plaats eindigde in de Serie A. De rechtsachter trok ondertussen met zijn manager naar Italië voor verdere onderhandelingen. Als die goed verlopen, moet enkel op clubniveau nog een akkoord bereikt worden.

WK-stek verzilveren

Vorige week schreven we al dat de transfer van Foket nu in een stroomversnelling zou komen. (Dat leest u HIER) Ook Napoli, afgelopen seizoen een plaats hoger geëindigd in de Italiaanse hoogste klasse, wilde de Leeuwenaar, maar die twijfelt of hij bij de club van Dries Mertens voldoende kan spelen met het oog op het WK.

Dat Foket Gent na vijf seizoenen verlaat, staat vast. De rechtsachter kroonde zich in de lente van 2015 tot kampioen met de Buffalo's.