'Anderlecht gaat achter het net vissen: target trekt voor vijf jaar naar Europese topcompetitie, vrijdag volgen al medische tests'

Donderdagochtend raakte nog bekend dat paars-wit zijn oog liet vallen op Marusic. De 24-jarige Montenegrijn kan namelijk zowel op de linksachter als de rechtsachter uit de voeten. Een ideaal profiel dus nu de deal met Clinton Mata afsprong.

Maar Anderlecht vist meer dan waarschijnlijk achter het net. Il Messaggero meldt nu dat Lazio dicht bij een akkoord met Marusic staat. De vleugelspeler kan bij de Italiaanse hoofdstedelingen een vijfjarig contract tekenen. Vrijdag zouden al medische tests volgen.

In het spoor van Lukaku

Marusic kende een uitstekend seizoen bij de Kustboys. De voormalige Kortrijkzaan speelde mee in ruim 36 competitieduels. Hij had op die manier een belangrijk aandeel in het Europa League-ticket dat KVO afdwong. Opvallend: een jaar geleden haalde Lazio ook al Jordan Lukaku weg aan de Belgische kust.