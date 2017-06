Vargas keert mogelijk terug naar BelgiÃ«, in afwachting verwelkomt de ex-speler van Club Brugge en Anderlecht een Belgische aanvaller

AEK versterkte zich donderdag met Viktor Klonaridis, een 24-jarige Griekse Belg die overkomt van de Franse tweedeklasser Lens. Daar lag hij nog tot medio 2018 onder contract.

Vorig seizoen kwam onze landgenoot enkele maanden op huurbasis uit voor Panathinaikos. In zestien competitieduels scoorde hij toen vier keer. Nu blijft hij in Griekenland actief.

Moeskroen

Klonaridis heeft een Griekse vader en Belgische moeder, en genoot zijn jeugdopleiding bij de club waar hij nu naartoe trekt. In 2010 debuteerde hij er in het eerste elftal, maar twee jaar later volgde een transfer naar Lille. In het seizoen 2012-2013 voetbalde de spits op uitleenbasis voor het toenmalige Moeskroen-Péruwelz.