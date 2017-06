Thomas Foket is zo goed als weg, maar daarom is 'vervanger' Denis Odoi nog steeds niet van AA Gent

Topnaam bovenaan het lijstje is uiteraard de 29-jarige Denis Odoi. De voormalige Rode Duivel wordt al enkele weken in verband gebracht met de Buffalo's, en legde in de Arteveldestad ook al medische tests af. Toch is de rechtsachter nog steeds geen speler van de blauwhemden.

Zoon van de eigenaar

De reden hiervoor is te vinden bij zijn huidige broodheer Fulham, meent Het Laatste Nieuws. Gent wilde de transferprijs betalen die de Engelse tweedeklasser aanvankelijk vroeg, maar intussen heeft de zoon van de eigenaar van de club zich met de zaken gemoeid.

Die is van mening dat Fulham met dat geld geen evenwaardig alternatief kan aantrekken. Gent zal dus opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten met The Cottagers. Een streep door de rekening van coach Hein Vanhaezebrouck. Gent hoopte Odoi al tijdens de stage in Jupille te integreren in de groep.