Hernan Losada (Beerschot-Wilrijk) is zich al volop aan het verdiepen in zijn passie voor de toekomst: "Het is mijn eerste liefde"

Die omvang van trainingsfaciliteiten had ik nog nooit gezien - Hernan Losada

Losada trok in het tussenseizoen op vakantie naar Los Angeles met enkele voetbalvrienden Bjorn Ruytinx, Mo Messoudi en Davy De Beule. De middenvelder maakte van de gelegenheid gebruik om de trainingsfaciliteiten van LA Galaxy te bezoeken.

"Dat was een topervaring. Jelle Van Damme leidde ons rond in de kleedkamers, op de oefenvelden, in de kinepraktijk. Die omvang van faciliteiten had ik nog nooit gezien", aldus de ex-speler van Anderlecht "In Amerika is alles big. Geen fitnessruimte voor twintig personen, maar eentje voor honderd. Sterren als Steven Gerrard en Robbie Keane kwamen niet voor niets naar hier."