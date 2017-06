Merendeel AA Gent-fans misnoegd over gloednieuwe shirts: "Alweer een gemiste kans" en "Ferme teleurstelling na afgelopen jaren"

Gent stapte af van zijn traditionele shirts en ging voor een meer gewaagde aanpak. Maar die keuze viel niet bij alle supporters in de smaak. Bij de populairste reacties op de officiële Facebookpagina van de club lazen we dat dit een gemiste kans is voor blauw-wit. Verder spraken fans van een teleurstelling na de geslaagde uitrustingen van de jongste jaren.

Anderen kunnen wel begrijpen dat Gent eens kiest voor niet traditionele clubkleuren, dat gebeurt bij tal van andere ploegen. En aan het nieuwe logo van de shirtsponsor kan de club uit de Arteveldestad nu eenmaal weinig doen.