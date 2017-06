Overbodig bij Beerschot-Wilrijk, maar nu al dicht bij een nieuwe club

Clepkens staat dicht bij een overgang naar Lommel United, de degradant uit 1B van vorig seizoen. Die willen in de eerste amateurreeks echter maar één seizoentje blijven en maken werk van een competitieve ploeg. Clepkens zou bij Lommel de concurrentie moeten aangaan Sven Delarbre en Brian Gielen.

Clepkens onderzoekt momenteel het voorstel, maar is wel duidelijk geïnteresseerd. In 1B heeft op dit moment iedereen al een doelman en Lommel werkt op quasi professionele basis in 1 Amateur.