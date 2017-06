Nu al de slechtste transfersoap van de zomer? Anderlecht haakte af, Club Brugge en KRC Genk willen JPL-uitblinker niet

Anderlecht bereikte met Charleroi een akkoord voor 3,5 miljoen euro, en bood Mata een vijfjarig contract aan. De Angolese Belg talmde te lang, waarna RSCA woensdag liet weten dat het afziet van zijn komst.

Voor Anderlecht en Charleroi tot een deal kwamen, werd de naam van Mata ook in verband gebracht met Club Brugge en KRC Genk. Beide topclubs spreken in Het Laatste Nieuws nu duidelijke taal.

De Condé: "Mata was een optie mocht Castagne ons verlaten hebben, maar mits Timothy blijft, hoeft het niet."

Mannaert: "Toen we nood hadden aan een rechtsback, vingen we bot bij Charleroi. Hij mocht niet vertrekken. Nu zijn we op die positie volzet."

De kans is dus groot dat Mata zijn geluk in het buitenland (de Ligue 1 of de Premier League) gaat beproeven, tenzij AA Gent nog in de dans springt als Thomas Foket definitief weg is. Manager Michel Louwagie liet aan dezelfde krant weten dat Mata een goeie speler is, maar meer wilde hij er niet over kwijt.