OFFICIEEL: Club Brugge stuurt talenten verder uit, Jonge Rode Duivel trekt naar Lommel

De 18-jarige doelman van de Brugse U21 heeft een contract voor één seizoen ondertekend bij Lommel. De Limburgse club degradeerde vorig seizoen uit de Proximus League en bouwt resoluut aan een nieuwe ploeg.

Voor De Smet was er op Jan Breydel niet meteen plaats in de hoofdmacht. Club trekt komend seizoen resoluut de kaart van Ethan Horvath. Verder zit Jens Teunckens nog in de wachtkamer en loopt ook Ludovic Butelle nog steeds op Jan Breydel rond.

Jonge Duivels

De Smet maakte in het voorjaar van 2017 deel uit van de Jonge Duivels U18. Bij Lommel gaat hij de concurrentie aan met een goalie die de club nog zal aantrekken.