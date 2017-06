Anderlecht behaalde in mei zijn 34ste landstitel, maar dag op dag 70 jaar geleden volgde een nog vÃ©Ã©l belangrijkere gebeurtenis

Vandaag viert paars-wit opnieuw feest en wel met een opvallende verjaardag. Dag op dag 70 jaar geleden pakte Anderlecht namelijk zijn allereerste Belgische titel uit de geschiedenis. De Brusselaars triomfeerden toen na een felbevochten match tegen Olympic Charleroi.

In het seizoen 1946-1947 stond Georges Perione aan het roer. van RSCA. Anderlecht won de titelmatch overigens met duidelijke 3-0 cijfers. Onder meer de bekende Jef Mermans vond de weg naar doel. Hij had op die manier een aandeel in de 39 doelpunten die de club over 34 wedstrijden toen maakte.