Vanhaezebrouck is meteen laaiend enthousiast over potentiÃ«le smaakmaker in de JPL: "Ik zou me al heel erg moeten vergissen"

Vanhaezebrouck is meteen laaiend enthousiast over potentiële smaakmaker in de JPL: "Ik zou me al heel erg moeten vergissen"

door Redactie



Vanhaezebrouck laaiend enthousiast over potentiële smaakmaker in de JPL

Foto: © photonews

AA Gent brak deze zomer alle registers open op zoek naar versterking. De Buffalo's verbraken met de komst van Franko Andrijasevic zelfs hun transferrecord.