OFFICIEEL: Arsenal speelt gigantisch talent kwijt

Het contract van Willock liep af en hij wou niet verlengen bij Arsenal door opbouwende frustraties en een gebrek aan speelkansen. Na veertien jaar bij The Gunners (Ja, hij speelde er al sinds zijn vijf jaar) ondertekende Willock een vijfjarig contract bij Portugese topclub Benfica. Hij kon onder andere ook naar Manchester City, Everton, Borussia Dortmund en Celtic.

'De nieuwe Ronaldo'

Willock stond in Engeland bekend als een gigantisch talent en werd zelfs 'de nieuwe Cristiano Ronaldo' genoemd toen hij op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract tekende. Hij kon zich echter niet doorzetten in het eerste elftal. Vorig seizoen kwam hij maar twee keer aan bod bij de grote jongens in de EFL Cup.