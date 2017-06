Club Brugge-huurling Brodic vindt Ã©Ã©n iets in het bijzonder jammer: "Dat treft mij in het hart"

Via Facebook haalde Brodic enkele dagen geleden uit naar Club Brugge, maar ondertussen klinkt hij al minder hard. "Ik wil nogmaals eerst de vele supporters van Club bedanken voor hun steun. Dat ik geen kans kreeg in de eerste ploeg, tot daar. Ik vind het vooral jammer dat ik tot op heden geen enkele uitleg kreeg. Dat treft mij in het hart", vertelt Brodic in een gesprek met Krant van West-Vlaanderen.

Toch is de Kroaat niet blij met wat er over hem wordt gezegd. "Er zou gezegd worden dat ik te traag ben, niet genoeg meeverdedig en te weinig duelkracht aan de dag leg... Ik ben er dus op gebrand om het tegendeel te bewijzen bij KSV Roeselare. Ik besef dat ik dit seizoen geen 41 keer zal scoren in 1B, maar ik wil er alvast alles aan doen om toch topschutter te worden in de reeks."