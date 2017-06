Beter dan tv: de afleveringen van de transfersoap rond Donnarumma op een rijtje

Als een 18-jarige doelman gegeerd wordt door clubs als Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus, PSG en Real Madrid, dan weet je dat die een drukke zomer tegemoet gaat. Maar de soap rond Gianluigi Donnarumma is tegenwoordig zelfs beter dan televisie.

Zware onderhandelingen

AC Milan probeert het contract van Donnarumma al te verlengen sinds vorige zomer, maar topmakelaar Mino Raiola wou dat niet toelaten zolang de toekomst van de club niet duidelijk was. Ook na de Chinese overname en vier toptransfers bleef dit een heikelpunt.

De gesprekken tussen het bestuur en de speler kwamen toch op gang, maar ze raakten het niet eens over het salaris en de afkoopclausule. Uiteindelijk verliepen die gesprekken zelfs zo slecht dat de 18-jarige goalie een contract liet liggen waarmee hij vijf miljoen euro per jaar kon verdienen en de best betaalde Rossoneri kon worden. De voetbalwereld stond in rep en roer.

'Dollarumma'

Toen bekend werd dat Donnarumma niet zou bijtekenen, werd hij genadeloos afgemaakt op sociale media en kreeg hij zelfs doodsbedreigingen. Het orgelpunt was op het EK U21, wanneer er in de tribune een spandoek hing met 'Dollarumma' en de keeper valse geldbriefjes over zich heen kreeg.

Toch blijven?

Nu is het nog steeds niet helemaal duidelijk waar de toekomst van Donnarumma ligt. De ene dag vertrekt hij naar Real Madrid, de volgende doet hij zijn contract tot 2018 toch uit. Volgens de laatste berichten lijkt nog één jaar in Milaan, ondanks de vele problemen, het meest waarschijnlijke.