Dit zijn ze dan: landskampioen RSC Anderlecht verrast met opvallende kleur van zijn uitshirts

Nu heeft paars-wit een tipje van de sluier gelicht. De Brusselaars maakten vrijdag zoals aangekondigd de nieuwe uittruitjes voor komende jaargang bekend.

Opvallend, Anderlecht kiest net als enkele seizoenen geleden voor een grijs exemplaar. Vrijdagavond trekken de spelers de shirts een eerste keer aan. Dan speelt de kampioen zijn eerste oefenduel op bezoek bij Oudenaarde.

We are happy to present our new @adidasfootball ‘away’ shirt 2017-2018! Let us know what you think! #RSCAaway1718 #heretocreate #RSCA pic.twitter.com/bSYfBzqkfb