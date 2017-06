Franse topclubs en Engelse subtoppers willen Rode Duivel, maar die is duidelijk

De aanvallende middenvelder speelde de voorbije seizoenen bij Borussia Mönchengladbach, maar de jongste weken dikt de interesse in Hazard aardig aan. Zo zouden AS Monaco, Olympique Lyon, Stoke City, Leicester City en West Ham een oogje op onze landgenoot hebben.

Van alle bovenstaande ploegen, zou Olympique Lyon het meest concreet zijn. L’OL wilde zijn middenveld maar wat graag versterken met het jongere broertje van Chelsea-speler Eden Hazard en nam zelfs contact op de met de entourage van Thorgan.

Hazard heeft het naar zijn zin

Maar volgens RTL is Hazard helemaal niet van plan om de Bundesliga in te ruilen voor een avontuur in de Ligue 1 of de Premier League. De Belg heeft het nog steeds heel erg naar zijn zin in Duitsland en lijkt momenteel zelfs niet aan een transfer te denken.