Van Holsbeeck spreekt over heel wat hete (en minder hete) transferdossiers: "We zijn nog met een aantal jongens bezig"

"We zijn nog met een aantal jongens bezig", aldus Van Holsbeeck. "Misschien een uitleenbeurt voor Jorn Vancamp en met N'Sakala zijn we nog aan het onderhandelen. In de eerste ploeg hebben we afspraken met twee spelers, Kara en Acheampong. Voor een bepaald bedrag zijn ze weg. Als zij ook een afspraak vinden over hun salaris zijn ze weg."

Dat er interesse is voor Kara, is duidelijk. "Voor Kara was er een bod, maar hij moet ook een akkoord vinden met die club. Tenzij Kara straks de zaak van zijn leven kan doen met een interessante transfer, denk ik dat hij bij ons blijft en meegaat naar de Champions League. Maar het is aan hem... Wij gaan hem niet tegenhouden, wij houden ons aan de afspraken."

Dendoncker & Onyekuru

In het dossier-Dendoncker liggen de kaarten anders. "Er is een verschil tussen Kara en Dendoncker. Leander is 22, Kara 27. Als Kara zich wil verbeteren, kan dat denk ik alleen met een transfer naar de Premier League. We weten al wat we willen mocht Kara vertrekken. Onyekuru hebben we bijvoorbeeld al binnengehaald als vervanger van Acheampong", besloot Van Holsbeeck.