'Liverpool maakt jacht op smaakmaker uit Bundesliga, RB Leipzig wil 90 (!) miljoen euro'

Volgens de laatste geruchten is het namelijk duidelijk: Liverpool heeft zijn zijnnen gezet op Naby Keita, de 22-jarige middenvelder van RB Leipzig. Keita heeft er een geweldig seizoen opzitten en was één van de belangrijkste spelers bij Leipzig.

Leipzig heeft ondertussen ook weet van de interesse van Liverpool, maar de ambitieuze club is niet van plan om zijn sterkhouder voor een appel en een ei te verkopen. De Duitsers zouden een transferprijs van 90 miljoen euro op het hoofd van Keita gekleefd hebben.

Liverpool brengt bod uit

Blufpoker of niet? Liverpool wil het graag onderzoeken. Volgens The Mirror gaan The Reds daarom een eerste bod neerleggen bij RB Leipzig. Eenvoudig wordt het niet om Keita naar Anfield Road te halen.