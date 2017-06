Louwagie benadrukt dat Gent nÃ³g kan uithalen: "De kas is nog niet leeg"

"De kas is nog lang niet leeg, neen, en dat is de verdienste van Ivan en mezelf, en van iedereen in de club - er is keihard gewerkt", zegt manager Michel Louwagie in Het Laatste Nieuws. "Oei oei oei, ik vertel in dit interview veel te veel, hé... Maar de wijn is zo goed. En nu ga ik ook nog eens ons economisch model uitleggen..."

"Wij hebben drie soorten inkomsten: de recurrente, steeds terugkerende inkomsten - dat zijn de opbrengsten uit tickets, onze business-seats en skyboxen, uit de horeca, tv-rechten, enzovoort. Dat is een kleine 43 miljoen euro per jaar. Ten tweede: de inkomsten uit Europees voetbal. De Champions League en de Europa League van de afgelopen twee jaar hebben ons samen 24 miljoen euro netto opgeleverd."

