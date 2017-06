OFFICIEEL: Eupen maakt vertrek van Henry Onyekuru bekend

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar vrijdag maakte Eupen het nieuws ook effectief wereldkundig. De topschutter van de Belgische club zette bij Everton zijn handtekening onder een overeenkomst van vijf seizoenen.

Everton stalt zijn kersverse aanwinst onmiddellijk een seizoen bij landskampioen Anderlecht, zo laten de Engelsen dan weer weten. Omdat de Nigeriaan nog niet over een werkvergunning beschikt om in Engeland aan de slag te gaan, is dat de beste oplossing voor alle betrokken partijen.