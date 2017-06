OFFICIEEL: Olympique Lyon haalt speler weg bij... Real Madrid

Mariano Diaz speelde tot vorig seizoen bij Real Madrid, waar hij het logischerwijze moeilijk had om zich door te zetten in het eerste elftal. Met onder meer Karim Benzema, Alvaro Morata en Cristiano Ronaldo was de concurrentie dan ook moordend in de voorlinie van De Koninklijke​.

Nu stapt de 23-jarige aanvaller uit de Domenicaanse Republiek dus over naar Olympique Lyon, waar hij een nieuw avontuur aangaat. Mariano zette bij L'OL zijn krabbel onder een contract tot medio 2022.

Mariano Diaz est la 4ème recrue de notre mercato estival ! Bienvenue dans la #teamOL ! 🔴🔵 pic.twitter.com/8rUNHuN6V0 — Olympique Lyonnais (@OL) 30 juni 2017