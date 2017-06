Vijf scherpe vragen aan HervÃ© Matthys, van Anderlecht vertrokken naar FC Eindhoven: "Ik had deze stap beter twee jaar geleden gezet"

Vanwaar de keuze voor FC Eindhoven?

"Na de degradatie met Westerlo mocht ik één week meetrainen bij Eindhoven. Al na één dag beslisten ze om de proefperiode met een week te verlengen. Ik had meteen een goed gevoel bij deze club, die heel gestructureerd is, tip top in orde met een kunstgrasveld. Ook andere ploegen toonden nog interesse, maar Eindhoven drong het meeste aan."

Besef je dat je in een Belgische kolonie terechtkomt?

"Ik ken Jellert (Van Landschoot, red.) nog van bij de jeugd van Club Brugge. En verder ook Jinty Caenepeel, Sebastiaan De Wilde en Fries Deschilder. Dat vergemakkelijkt de overstap."

Waarom viel de uitleenbeurt aan Westerlo tegen?

"Het was een moeilijk jaar, zeker na het ontslag van Bob Peeters. Ik heb er ook wel veel uit geleerd. Dat ik mijn hoofd niet mag laten hangen en moet blijven werken. Dat is de enige boodschap. In die zin wil ik niet spreken van een verloren jaar. Maar ik had er absoluut meer van verwacht."

Wil je in de voetsporen treden van Dario van den Buijs die nu naar Eredivisionist Heracles Almelo trok?

"Zijn parcours van Club Brugge naar Eindhoven en vervolgens naar Heracles was de juiste zet. Die keuze had ik, achteraf bekeken, twee jaar geleden beter ook gemaakt. Ik wil nu zoveel mogelijk matchen spelen om dan door te groeien naar een club uit de Eredivisie."

Welke mooiste herinnering bewaar je uit je periode bij Anderlecht?

"De Youth League-campagne als aanvoerder van Anderlecht was een van de mooiste momenten tot dusver. We hadden een fantastische groep, die tot de halve finale geraakte in het Zwitserse Nyon. Dat blijft uiteraard slechts jeugdvoetbal, maar als jonge voetballer was dat een geweldige ervaring. Daar denk ik soms wel aan terug." (lacht)