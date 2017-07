RSC Anderlecht haalt stevig uit met contractverlenging: dit is vanaf nu de best betaalde speler uit de paars-witte kern

Wat er al even zat aan te komen, is nu ook gebeurd. Hanni heeft zaterdag zijn krabbel gezet onder een sterk verbeterde overeenkomst. De 26-jarige Algerijn ligt nu tot midden 2022 onder contract. Het Laatste Nieuws meldt dat de kapitein zelfs de best betaalde speler uit de selectie wordt.

Hoewel Hanni pas zijn eerste seizoen voor Anderlecht betwistte, stond hij er meteen. In 55 wedstrijden was de spelmaker goed voor 13 goals en maar liefst 19 assists. Daar wordt de gewezen KV Mechelen-speler nu aanzienlijk voor beloond.