Anderlecht geeft Lukebakio tweede kans, die hij wil grijpen: "Die reactie willen we zien"

Zijn periode bij Toulouse lijkt Lukebakio de ogen geopend te hebben. Zelfs Herman Van Holsbeeck was verrast, want het 19-jarige jeugdproduct kwam hem zelf opzoeken. "Ja, ik was zeer verrast. Dat had ik niet verwacht", geeft Van Holsbeeck toe. "Hij kwam naar me toe en zei: "Ik weet dat ik domme dingen heb gedaan en dat ik bij de U21 moet herbeginnen, maar ik ga de coach laten zien dat ik veranderd ben."

Lukebakio lijkt met spijt teruggekomen van Toulouse. Hij besefte dat hij een unieke kans kreeg bij paars-wit en die zelf heeft weggeworpen. Maar hij lijkt een tweede te gaan krijgen. Anderlecht gaat het echter voorzichtig aanpakken, want vorige keer begon Dodi veel te snel te zweven.

"Hij heeft gezien dat het gras niet groener is aan de overkant", knikt Van Holsbeeck. "Wat hij nu deed, is al een hele stap. We gaan de volgende weken zien of het niet enkel praat is, maar dat hij er ook naar handelt. Dat is ook één van de redenen dat we Emilio Ferrera hebben binnengehaald. Hij moet dat evalueren."

Dodi kreeg alvast moed van René Weiler, die hem mee nam naar Oudenaarde. Een stage in Oostenrijk zit er echter nog niet in. Kwestie van te zien hoe hij reageert. "Als hij goed speelt bij de A-ploeg en dan terug bij de U21 moet trainen, die reactie willen we zien. Als we dan horen van de coaches dat hij alles blijven geven is, dan ken ik Weiler genoeg dat hij hem wel weer kansen geeft. Maar het is allemaal aan hem. Hij moet ervoor werken."