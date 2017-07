Anderlecht zoekt oplossing, maar zwaar struikelblok in onderhandelingen over Roef

Zoals we eerder al aangaven (lees HIER) zijn er nog steeds mensen binnen de club die geloven in Roef. En Van Holsbeeck wil hem liever niet definitief verkopen. Maar laat dat nu het grote struikelblok zijn... Roef heeft nog een contract van drie jaar bij de Brusselaars, maar alle geïnteresseerde clubs willen op z'n minst spreken over een huur met aankoopoptie.

En daar wil Anderlecht (voorlopig?) niet op ingaan. De situatie staat ook wat 'on hold' want Roef wacht nog steeds tot er bij Deportivo een oplossing voor Ruben uit de bus valt. De Spanjaarden willen hem graag nog een jaar huren, maar wel ook met aankoopoptie.

"Davy moet ergens spelen en we zullen meewerken aan een oplossing", zei Herman Van Holsbeeck. Het blijft dus nog even afwachten voor de 22-jarige doelman, die gisteren een helft speelde tegen Oudenaarde.