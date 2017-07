1B-competitie wordt nÃ³g spannender: Cercle Brugge haalde al maar liefst negen (!) nieuwkomers in huis

Cercle versterkte zich met Fransman Tristan Muyumba en de Gabonees Lloyd Palun. Muyumba werd al even aan groen-zwart gelinkt, vanwege het samenwerkingsakkoord met AS Monaco. Palun komt dan weer over van de Franse tweedeklasser Red Star. (Over die transfer leest u HIER meer)

Ambitieus

De Proximus League belooft komend seizoen razend spannend te worden. Cercle kon vorig jaar nauwelijks een rol van betekenis spelen, maar met de vele nieuwkomers maakte de voormalige eersteklasser de ambities voor nu wel duidelijk.

Streken eveneens neer in Brugge: Jonathan Mexique en Guévin Tormin (allebei Monaco), Brian Vandenbussche (AA Gent), Stephen Buyl (Zulte Waregem), Carlens Arcus (Lille), Vagner (FC Sabutarlo) en Jonathan Farias (Boca Juniors).