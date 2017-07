Chelsea wint de strijd: 16-jarige (!) kiest voor ploeg van Conte

Ampadu kon zowat bij elke topclub aan de slag. "Iedereen bij Exeter staat achter Ethans beslissing om bij Chelsea te tekenen. Hij had veel opties om uit te kiezen en hij heeft besloten dat Chelsea hem de beste kans biedt om de volgende stap in zijn carrière te zetten", klinkt het bij Paul Tisdale, trainer van Exeter.

Eerder haalde Chelsea ook al Billy Gilmout, nog zo'n jeugdig talent van Rangers FC, binnen. Ampadu maakte bij Exeter reeds zijn debuut op zijn 15de. "Wij wensen hem veel geluk. Ethan is de volgende in een lange rij van spelers die het via onze opleiding tot het eerste elftal heeft geschopt."