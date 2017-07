VIDEO: De Bruyne onthult favoriete assist en doelpunt (dat elke Belg zich nog levendig herinnert)

Ook al was het dit seizoen ietsje minder door zijn lagere positie, Kevin De Bruyne heeft een neus voor doelpunten. Zijn mooiste? "De eerste goal die ik ooit scoorde in mijn profcarrière (op 7 februari 2010 met Genk tegen Standard, nvdr.) en die tegen de Verenigde Staten op de Wereldbeker," vertelde hij aan Sports Bible.

Vooral die tweede is er een waar elke voetbalbelg met genot aan terugdenkt. In de achtste finale kwam het tegen de VS tot verlengingen dankzij een weergaloze Tim Howard in doel, maar De Bruyne zorgde uiteindelijk voor de verlossing en trapte de Rode Duivels naar de kwartfinale.

Naast goals staat KDB natuurlijk altijd garant voor assists. Dit seizoen had hij er 18, het meeste van de hele Premier League. "In Duitsland had ik er 20 of 21, maar dit jaar had ik er eigenlijk meer moeten hebben. Ik denk dat die tegen Middlesbrough (voor de 1-1 van Agüero, nvdr.) de mooiste was," vond Kevin De Bruyne.