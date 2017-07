Manager bevestigt: Standard volop in de running om toptalent aan te trekken

Standard deed al een bod van 3 miljoen euro en zijn manager bevestigde aan La Dernière Heure nu ook dat de Luikenaars stevige interesse hebben in de 24-jarige middenvelder. Bologna kan echter de belangstelling van heel wat clubs tegen elkaar uitspelen.

Uit Italië is er immers stevige concurrentie. Ook Sampdoria, Hellas Verona, Udinese en Genoa hebben zich al gemeld. Crisetig zou de middenvelder moeten worden waar Sa Pinto zijn elftal kan rondbouwen. Hij werd in het verleden bestempeld als toptalent in Italië, maar brak nog niet helemaal door.