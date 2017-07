Ex-spits Club Brugge en nu analist is duidelijk: "Met dat duo (en dat zonder Vossen) ben je kampioen"

Gewezen aanvaller Nordin Jbari vindt de transfer van Perbet een prima zet van Club. Hij feliciteerde blauw-zwart via Twitter dan ook met de deal, maar voegt er wel aan toe dat de West-Vlamingen nu met twee spitsen moeten gaan spelen. "Met een duo Wesley-Perbet ben je kampioen", meent Jbari.

De voormalige spits van onder meer Anderlecht, AA Gent, Club en Cercle Brugge volgt als analist/co-commentator het Belgische en Europese voetbal nog op de voet. Op het 'potentiële' kampioenenduo is het wel nog even wachten. Wesley Moraes staat namelijk twee maanden aan de kant door een lichte vorm van Meningitis. (Daar leest u HIER meer over)