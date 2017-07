UPDATE: 'Hommeles in Limburg: sterkhouder speelt niet meer mee en bereikt deal met Nice, Genk heeft echter akkoord met Atalanta

De 21-jarige rechtsback zit in een heuse transfersoap. Zelf bereikte hij volgens de RTBF een akkoord met het Franse Nice, dat over enkele weken deelneemt aan de voorrondes van de Champions League. Genk bereikte dan weer een deal met Atalanta Bergamo, de club waar Thomas Foket niet door de medische keuring raakte.

Vertrekclausule

De nummer 5 van vorig jaar in de Serie A aasde aanvankelijk op Foket, maar heeft zijn blik nu resoluut op een andere Belg uit de Jupiler Pro League gericht. Castagne ligt bij Genk nog tot medio 2019 onder contract, maar kan via een vertrekclausule, met vastgelegd bedrag in zijn verbintenis, wel weg.

De Italiaanse interesse in Castagne is niet nieuw. Tijdens vorige transferperiodes klopten onder meer Lazio, Genoa en vooral Torino aan. Dat de voormalige belofteninternational nu naar Nice wil, zorgt voor wrevel.