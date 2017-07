OFFICIEEL: Nederlandse tweedeklasser strikt een talent van zowel KRC Genk als Standard

Racing Genk en Standard gaan nu elk een talent bij MVV Maastricht stallen. De club uit de mijnstad verhuurt Matisse Thuys voor één seizoen aan de Nederlandse tweedeklasser. De Rouches doen hetzelfde met Samy Mmaee.

Thuys is een negentienjarige middenvelder die vorig seizoen voor de U19 en U21 van Genk uitkwam. Hij is ook een voormalige jeugdinternational die in de Luminus Arena nog tot medio 2018 onder contract ligt.

Belofteninternational

De twintigjarige Mmaee is bij het Belgische publiek al beter bekend. De centrale verdediger ruilde in 2013 de jeugd van AA Gent in voor die van Standard. De achterhoedespeler is ook een vertrouwde klant bij de nationale U19 en ook de U21 van Johan Walem. Hij speelde al voor de hoofdmacht van Standard.