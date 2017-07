Vanden Stock doet er alles aan: "Als hij blijft, kan hij naar een grotere club dan nu het geval is"

Leander Dendoncker moet blijven, maar dat is nog altijd niet zeker. Het zal nog twee maanden bang afwachten worden wat de middenvelder wil en wie er interesse in hem zal tonen. Maar paars-wit gaat ver gaan om hem bij hen te houden. Er hangt al een prijskaartje van ongeveer 30 miljoen euro aan vast.

"Het zal moeilijk worden, want ik begrijp ook dat hij een stap wil zetten", knikte Roger Vanden Stock gisteren. "Wij gaan er alles aan doen om hem te overtuigen. Als hij Champions League speelt, kan hij daarna in een nog grotere club terecht dan waar hij nu naartoe kan gaan. Dat zijn prijs zo hoog is? Dat is omdat we hem willen houden."

De manager van Dendoncker, Christophe Henrotay, ziet een half of volledig seizoen bij Anderlecht wel als een goeie keuze. "Soms zijn we niet akkoord met managers omdat ze veel geld verdienen op de kap van de clubs. Maar dit is een goed voorbeeld van een mooie samenwerking tussen club, speler en manager."