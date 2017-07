'RSC Anderlecht heeft opvolger voor Leander Dendoncker gevonden in... Mexico'

Fútbol Entre Líneas meldt dat Anderlecht achter Ulises Rivas aanzit, een 21-jarige middenvelder van Santos Laguna. De beloftevolle voetballer mikt op zijn eerste overstap naar Europa.

Al langer interesse

De interesse van een Belgische (top)club in Rivas was al even bekend, nu werd duidelijk dat het om de Belgische landskampioen gaat. Afgelopen seizoen betwistte de Mexicaan 26 competitieduels. Daarin vond hij twee keer de weg naar doel.

In zijn thuisland staat Rivas bekend als een box-to-box-speler, waardoor hij op termijn de rol van Leander Dendoncker kan overnemen. Hij kwam ook al uit voor de nationale jeugdelftallen van zijn land.