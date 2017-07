Veel gelachen met transfer Anderlecht, maar die zou nu wel eens de pikorde overhoop kunnen gooien

Silvère Ganvoula is zo'n beetje de onbekende factor bij Anderlecht. Een bizarre transfer in volle competitie van Westerlo en de bedoeling was om hem dit seizoen direct weer uit te lenen. Die plannen zijn echter 'on hold' gezet, want de 21-jarige Congolees liet zich opmerken op het moment dat het moest.

Weiler wil het allemaal eerst even afwachten, maar het zou best wel eens kunnen dat Ganvoula en niet Thelin eerste doublure van Lukasz Teodorczyk wordt. Ganvoula speelde tegen Oudenaarde best een goeie wedstrijd en bewees dat hij met zijn sterke lichaam kan wegen op een verdediging.