Deadline over contractverlenging liep vrijdag af, zo staan KRC Genk en Pozuelo er momenteel voor

Genk plakte even geleden een deadline op het contractvoorstel van vier seizoenen voor Alejandro Pozuelo. De Limburgers voerden op die manier de druk op. Ze willen namelijk niet dat de onderhandelingen over een eventuele nieuwe overeenkomst aanslepen tot 31 augustus.

Twee opties

Het Nieuwsblad meldt dat het vrijdag in de Luminus Arena stil bleef. Dat kan erop wijzen dat beide partijen in alle stilte verder onderhandelen over een akkoord tot medio 2021. En dat men de opgelegde deadline niet zo nauw neemt. Ofwel mikt Pozuelo steeds meer op een transfer naar een van de geïnteresseerde (Spaanse) clubs.

In het tweede geval gaat het contract van Pozuelo tot midden 2019 gewoon door. De club uit de mijnstad wil hem dit seizoen sowieso niet laten gaan. Eerder paste Genk al dezelfde strategie toe met Trossard.