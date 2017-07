Zulte Waregem praat met Jestrovic over nieuwe aanvaller

Zulte Waregem speelde zaterdagavond op het veld van Petegem en daar was ook Saponjic een aandachtig toeschouwer. Zijn manager, Nenad Jestrovic, had een gesprek met Francky Dury. De 1m92 grote spits wil volgend seizoen in een A-ploeg spelen, want bij Benfica heeft hij tot nu toe enkel minuten bij de tweede ploeg gekregen.

Saponjic werd door Jestrovic zelf al eens vergeleken met Zlatan Ibrahimovic. Bij Dury zou hij zich kunnen ontwikkelen, maar dan wordt de aanval van Zulte Waregem wel gedragen door enkel jonge gasten met ook nog Peter Olayinka (21) en Aaron Leya Iseka (19).