Anderlecht heeft een nieuwe 'nummer 10'

door Johan Walckiers

Anderlecht geeft Nicolae Stanciu de nummer 10

Foto: © photonews

Een beetje verwarring toch bij Anderlecht. Er was vandaag wat discussie over wie nu het nummer 10 zou dragen bij de landskampioen. Want blijkbaar is het gegeerde nummer van speler veranderd.