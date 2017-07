'Arsenal wil wereldrecord bieden voor Kylian MbappÃ©'

The Sunday Mirror maakt nu gewag van een aankomend superbod van The Gunners op de tienerster van AS Monaco. Daarmee zouden ze alle concurrenten ver overbieden en het Monaco heel moeilijk maken om nog te weigeren. Maar voorlopig nemen we het nog altijd met een korreltje zout.

Want zou Arsène Wenger echt 168 miljoen willen uitgeven aan één speler, zoals de krant beweert? Wenger zou wel al gesproken hebben met de vader van de aanvaller. En aangezien ze dichtbij een akkoord staan met spits Alexandre Lacazette is zo'n bod toch wel op zijn minst gezegd dubieus.