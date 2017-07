Beerschot-Wilrijk haalt serieus uit in eerste oefenmatch, tester scoort meteen 4 keer

Een monsterscore dus. De mannen van Marc Brys vlogen er meteen in, want na zes minuten hadden tester Kule Mbombo en Fessou Placca al gescoord. Mbombo liet trouwens een goeie indruk, want na een dik halfuur had hij zijn hattrick al beet en nog voor de rust scoorde hij zijn vierde van de avond.

Mbombo zijn contract bij Anderlecht is afgelopen en nu probeert bij bij Beerschot-Wilrijk een contract te versieren. Ook Tom Van Hyfte pikte voor de rust nog twee doelpunten mee. Onder andere De Jonghe, Luan (2x) en Losada (2x) scoorden ook nog, de andere twee doelpunten werden gemaakt door jeugdspelers.