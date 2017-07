Terug van weggeweest bij Club Brugge, maar: "Bij een topclub krijg je niets cadeau"

Mechele viel vorig seizoen naast de ploeg toen Michel Preud’homme nog coach was bij Club Brugge. Nu Ivan Leko de plak zwaait, krijgt de verdediger een nieuwe kans. “Bij Sint-Truiden had ik een goed gevoel bij de samenwerking met Ivan Leko”, zegt Mechele aan ClubTV.

“Het is leuk dat ik nu verder met hem kan samenwerken. Ik ken de coach en weet hoe hij wil spelen. In dat opzicht is het voor mij dus ietsje makkelijker. Het is leuk om terug te zijn bij Club Brugge, maar bij een topclub krijg je niets cadeau. Ik moet hard werken en proberen om mijn plaats in de ploeg te veroveren”, besluit de verdediger.