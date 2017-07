'Barcelona maakt jacht op dÃ© uitblinker van EK U21, maar Real Madrid ligt in polepositie'

Zo was Dani Ceballos (20) één van de meest opvallende spelers tijdens het toernooi in Polen. De jonge middenvelder van Real Betis maakte indruk met zijn geweldige techniek en voetbalinzicht. Hij mocht na de finale van het EK niet voor niets de trofee van Speler van het Toernooi in ontvangst nemen.

Real Madrid & Barcelona

De kans is groot dat Ceballos zijn sterke prestaties binnenkort omzet in een supertransfer. Volgens het Spaanse Sport maakt zowel FC Barcelona als Real Madrid jacht op het jonge talent.

Real Madrid zou over de beste papieren beschikken om Ceballos binnen te halen. De Koninklijke zou op het punt staan om een bod neer te leggen bij Real Betis. Het plan dat Real in gedachten heeft, is om Ceballos vast te leggen en hem vervolgens nog één jaar te verhuren aan Real Betis.