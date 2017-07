Club Brugge trekt op stage en neemt mee: 32 spelers

door Johan Walckiers

Ivan Leko nam een heel uitgebreide groep mee op stage

Club Brugge is vanavond aangekomen in het Nederlandse Garderen, waar het de komende week zijn zomerstage afwerkt. Daar wil Ivan Leko de grondslag leggen voor de voorrondes van de Champions League later op de maand. En hij nam heel veel volk mee.