Perbet reageert na verrassende transfer richting Club Brugge

“Na een dag vol spanning ben ik naar Club Brugge getransfereerd. Mijn makelaar is toch sterk”, lacht Perbet via Twitter. “Ik ben ambitieus en gemotiveerd om volgend seizoen beter te doen dan mijn zestien doelpunten bij De Buffalo’s. Het grootste doel is de poules van de Champions League bereiken.”

“Ik wil Club Brugge bedanken om me deze kans en het respect te geven. Ik wil ook KAA Gent en zijn supporters bedanken voor een mooi seizoen. Morgen vertrek ik naar de stage van mijn nieuwe club. Allez, Club Brugge!”, besluit de aanvaller.