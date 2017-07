'Manchester United wil het contract van Rooney verbreken, maar die wil in ruil dit duizelingwekkende bedrag'

Na de eindzege in de Europa League gaf Rooney te kennen dat hij zijn tijd zou nemen om over zijn toekomst na te denken. Er was al interesse van een niet nader genoemde Chinese club en ook Everton wil zijn gewezen speler maar wat graag strikken.

Nu de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen achter de hoek loert, wil Manchester United duidelijkheid. Met een weekloon van meer dan 300.000 euro is Rooney nog steeds één van de absolute grootverdieners op Old Trafford.

Rooney wil 34 miljoen euro

Het is dan ook niet zo gek dat United een dure speler die vorig seizoen geen potten kon breken van de hand wil doen. The Red Devils zouden het tot 2019 lopende contract van Rooney daarom willen verbreken en de aanvaller daarvoor een bedrag van 10 miljoen pond, omgerekend iets meer dan 11 miljoen euro, willen uitbetalen.

Maar volgens The Sun is dat niet genoeg voor Rooney. De Engelsman zou zomaar eventjes 30 miljoen pond – een slordige 34 miljoen euro – willen als zijn contract wordt verbroken. Wordt ongetwijfeld vervolgd…