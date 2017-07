OFFICIEEL: Beerschot Wilrijk doet zaken met KV Kortrijk

Zo maakte KV Kortrijk via zijn officiële kanalen bekend dat Bart Van Lancker Het Guldensporenstadion inruilt voor een nieuwe uitdaging bij Beerschot Wilrijk. Van Lancker wordt fysical coach bij de Antwerpse club.

KVK haalde Van Lancker vorige zomer binnen als 'hoofdtrainer', omdat toenmalig T1 Karim Belhocine niet over een Pro License-diploma beschikte. Op papier was Van Lancker hoofdcoach, maar in werkelijkheid had Belhocine nog steeds de sportieve touwtjes in handen.