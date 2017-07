OFFICIEEL: Zenit Sint-Petersburg trekt de geldbeugel open en shopt bij AS Roma

Met Daler Kuzyaev (4 miljoen euro, Akhmat Grozny), Denis Terentjev (2 miljoen euro, Rostov), Christian Noboa, Dimitri Poloz en Aleksandr Erokhin (allen transfervrij overgekomen van Rostov) realiseerde Zenit tot dusver enkele ‘bescheiden’ transfers, maar zaterdag haalden de Russen zwaar uit.

Zo ruilt Leandro Paredes (23) de Italiaanse topclub AS Roma in voor een avontuur in Sint-Petersburg. Zenit legt zomaar eventjes 23 miljoen euro op tafel voor de defensieve middenvelder uit Argentinië.

Paredes kwam vorig seizoen nog tot 39 optredens in het shirt van Roma, maar kiest nu dus voor een lucratief avontuur in de Russische competitie. Paredes zette bij Zenit zijn handtekening onder een overeenkomst van vier seizoenen.

It's official - Leandro Paredes is a Zenit player! The Argentinian international comes to St. Petersburg on a 4-year deal #Welcome #Transfer pic.twitter.com/Fwmi013Z7Q