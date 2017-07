Transfer Perbet verdeelt fans van Club Brugge en AA Gent in twee kampen: "Ridicuul" vs. "Als dat maar geen boemerang wordt"

De transfer van de 32-jarige Perbet naar Jan Breydel is opmerkelijk te noemen en verdeelt zowel de fans van Club Brugge als die van AA Gent in twee kampen.

Club-kamp

De optimisten hopen dat Perbet een waardig alternatief is voor Diaby, die vorig seizoen toch niets liet zien. Zij vinden de Fransman een pure goaltjesdief en zien hem dus liever spelen dan Wesley. De pessimisten beseffen dat Perbet op overschot was bij Gent. Bovendien is hij hetzelfde type als Vossen, iemand sprak zelfs van een ridicule transfer.

Gent-kamp

De Buffalo's lachen natuurlijk in hun vuistje, zeker nu ze nog geld krijgen voor Perbet. Andere Gent-supporters zijn minder euforisch en hopen dat de boemerang niet in het eigen gezicht terugkeert. Wat het wordt met Perbet zien we de komende maanden.

Fans van #Clubbrugge die #gent een heel jaar uitlachen en dan #perbet op overschot bij Gent binnenhalen.... pic.twitter.com/e8UY3StBW2 — Kay Rsca (@KGaudius) 1 juli 2017

Diaby was vorig seizoen zelfs gewoon een schim van zichzelf. Beter laten gaan. Hopelijk presteert Perbet beter bij ons dan. — Matthias Van Leeuwe (@mattvanleeuwe) 1 juli 2017

Perbet, daar zaten we op te wachten 🙄. #transfer #wearebruges #🔵⚫️ — Michiel Verfaillie (@M_Verf) 1 juli 2017

Gent zal in zijn vuist lachen #perbet — Eric Braet (@SirRickie) 1 juli 2017

Pas op want kan nog een boemerang worden 😅 of nachtmerrie: Perbet scoort tegen ons terwijl Sylla en Andrijasevic lopen te krasselen 😈 — Tim DM (@omedmit) 1 juli 2017

#kaagent laat perbet naar de grote rivaal en concurrent vertrekken. Vind ik gelijk nie zo slim🤔 — Zoë | R.Neto (@ZoeDeBrauwer_10) 1 juli 2017

Om dat met zekerheid te zeggen moet Leko hetzelfde eisen van een spits als Hein. Als Perbet in de 16 mag kamperen zal hij slagen anders ... — lionel vermote (@liooo1705) 1 juli 2017

Pure goaltjesdief, maar hij staat er altijd. Wesley of Perbet? Ik zou het wel weten. Geen FCB-fan, maar ze gaan er nog plezier aan beleven. — Bart Van den Eijnden (@BartEijnden) 1 juli 2017

Perbet naar @ClubBrugge zou de meest onlogische transfer zijn van het jaar. Vossen is hetzelfde type en gewoon beter. #noneedforastriker — Joren Spiessens (@SpiessensJoren) 1 juli 2017

Bayat stond met een Brugge shirt maar het is Perbet die naar Brugge is en niet Mata. — ivan arijs (@ivanarijs) 1 juli 2017

Perbet, mensen. En er nog voor betalen ook. Ridicuul. pic.twitter.com/x7SqAMz8UM — Wouter (@wtrrse) 1 juli 2017