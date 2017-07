Weet Charly Musonda (eindelijk) waar zijn toekomst ligt? Deze club bracht zelfs al een bod uit

Nu is er mogelijk een oplossing in de maak voor het Belgische goudklompje dat al even op zijn grote doorbraak zit te wachten. Volgens The Daily Mail wil de Schotse topclub Celtic vol voor Musonda gaan.

Trainer Brendan Rodgers (ex-Liverpool) is hélemaal weg van Musonda en wil de speler maar wat graag naar Glasgow halen. Celtic zou zelfs al een bod van 6 miljoen euro hebben uitgebracht op Musonda, maar voorlopig hapt Chelsea niet toe. Antonio Conte zou tijdens de voorbereiding willen zien of de speler hem al dan niet kan overtuigen.