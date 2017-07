Duitse tester maakte opnieuw goede indruk, legt uit hoe hij naar Essevee kwam - maar wat gaat de club doen? Andere prioriteit

Al van bij de eerste training is hij op proef bij Zulte Waregem, ondertussen speelde hij ook tegen Harelbeke en Sparta Petegem een serieus stuk van de wedstrijd mee. In Petegem wist hij bovendien twee keer te scoren, waarmee hij toch enkele van zijn talenten wist te etaleren. "Ik ben hier al tien dagen en ik doe mijn best, we zien wel wat de coach daarna zal zeggen. Ik voel me hier in ieder geval goed", aldus Ndenge zelf na die wedstrijd.

Ndenge werd ontdekt tijdens de winterstage in Marbella, waar Essevee tegen Borussia Mönchengladbach een oefenwedstrijd speelde. "Ik kreeg flink wat kansen en ben blij dat ik twee keer kon scoren. Ik had vooraf met wat Thorgan Hazard gesproken vooraf. Hij gaf aan dat het een goede ploeg is met leuke mensen, een warme club."

Ndenge zelf ziet het dus wel zitten, terwijl ook Francky Dury de kwaliteiten van de Duitse middenvelder ziet: "Hij toont zich, hij kan iets. Veel hangt natuurlijk af van hoe de onderhandelingen lopen, ons budget is beperkt. Het is een jongen die in aanmerking kan komen, want hij heeft wel wat potentieel", aldus de oefenmeester van Essevee.

De speler van Mönchengladbach viel vooral in aanvallend opzicht op, met enkele leuke passes en twee doelpunten. Toch trapte hij ook een tweetal keer bruusk over en leed hij een paar keer balverlies. Nog geen absolute constante, al zit het potentieel er zeker en vast wel. Niet iedereen binnen de club is even overtuigd van de kwaliteiten van Ndenge, Fredrik Oldrup Jensen blijft de voornaamste optie op die plaats. Die Noor werd voorlopig nog niet gelost door zijn ploeg Odd, dat nog in de competitie én de voorrondes van de Europa League actief is. Voor 20 juli zouden ze hem nog niet willen laten gaan, maar de onderhandelingen lopen.